Zoom ответил на информацию о запрете доступа к сервису госучреждениям РФ

Компания Zoom Video Communications в США уточнит сообщения, в которых говорится о приостановке продаж подписки госучреждениям РФ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Компания Zoom Video Communications в США уточнит сообщения, в которых говорится о приостановке продаж подписки госучреждениям РФ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сведения могут основываться на информации одного из агентств, которые занимаются продажами на партнерской основе, отметил представитель Zoom Video Communications. После собственной проверки компания готова предоставить полученные выводы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Zoom запретил своим дистрибьюторам предоставлять лицензию к сервису онлайн-конференций госучреждениям России и СНГ. Подлинность этого сообщения подтвердил генеральный директор "РайтКонф" Андрей Петренко.