Дерматолог Скорогудаева назвала причины для стирки одежды после покупки

Стирка новых вещей после магазина поможет избежать аллергии и кожных заболеваний. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Стирка новых вещей после магазина поможет избежать аллергии и кожных заболеваний. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Новая одежда может требовать смывания краски и других химикатов, которые были использованы при производстве, сообщает "АиФ". В частности, обязательно стоит стирать белье.

Специалист объяснила, что красящие вещества весьма аллергенные. Помимо этого, красители могут спровоцировать онкоповреждения тканей кожи.

Также стирка одежды после магазина может защитить от кожных заболеваний. Люди, мерившее вещи до этого, могут иметь различные недуги. Скорогудаева отметила, что риск заражения педикулезом или чесоткой низок, однако он существует.