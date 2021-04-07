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8:08   7 Апреля 2021
Экономика

ЦБ оценил инициативу пенсионного налогового вычета для россиян

ЦБ оценил инициативу пенсионного налогового вычета для россиян

Центральный банк готов поддержать идею увеличения пенсионного налогового вычета. Это позволит россиянам возвращать до 52 тысяч рублей.

Введение пенсионного налогового вычета сможет выровнять конкурентные условия для разных финансовых организаций и увеличит стимулы для формирования долгосрочных сбережений, об этом рассказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин в беседе с "Известиями".

Подобное предложение уже не раз предлагали рассмотреть. Аналогичная инициатива уже поступала от Ассоциации негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

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#пенсия #центральный банк #налоговый вычет

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