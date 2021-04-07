МВД раскрыло детали законопроекта об изменениях в российских паспортах

Министерство внутренних дел РФ предложило законопроект, которые предусматривает изменения в данных на последней странице паспорта. Об этом сообщили в ведомстве.

Министерство внутренних дел РФ предложило законопроект, которые предусматривает изменения в данных на последней странице паспорта. Об этом сообщили в ведомстве.

На последней странице паспорта дополнится памятка гражданина РФ. В нее внесут изменения, в которых будет напоминаться, что это основной документ гражданина, которым обязаны владеть с 14 лет. Также будет возможность по желанию вписать туда отметку о группе крови и резус-факторе и о причинах признания документа недействительным.

"В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется", — заявили представители в интервью РИА Новости.

Предусмотренные возраста для получения паспорта: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно. Также, согласно проекту, основной документ удостоверяющий личность считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.