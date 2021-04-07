Глава МИД Украины Кулеба озвучил условие для стрельбы ВСУ в Донбассе

Киев откроет огонь только, если его войскам в Донбассе будут угрожать или атаковать их, заявил газете Liberation министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Киев откроет огонь только, если его войскам в Донбассе будут угрожать или атаковать их, заявил газете Liberation министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского ведомства, власти страны стремятся к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта.

"Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы", — сказал собеседник Liberation.

Министр отметил, что Киев удовлетворил всеобъемлющий режим прекращения огня, вступивший в силу 27 июля 2020 года.

Кулеба также считает, что Франция и Германия в рамках "нормандского формата" должны выражать более активную позицию, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.