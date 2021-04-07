Байден заявил о быстром распространением новых штаммов коронавируса в США

Новые варианты коронавируса быстро распространяются на территории США, заявил президент страны Джо Байден. Его заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

Новые варианты коронавируса быстро распространяются на территории США, заявил президент страны Джо Байден. Его заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер обеспокоен распространением новых штаммов, но несмотря на это, он отметил "невероятный прогресс" в вакцинации среди населения Соединенных Штатов. Около 150 млн прививок было сделано в течение первых 75 дней президентства Байдена.

У США есть все шансы достичь цели в 200 млн инъекций за первые 100 дней правления демократа. При этом президент обещал 100 млн прививок в начале декабря.

Полный цикл вакцинации уже прошли более 62 млн американцев. К 19 апреля все взрослые граждане США смогут привиться от коронавируса, подчеркнул Байден.