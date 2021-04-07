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6:36   7 Апреля 2021
Общество

Лавров заявил о готовности РФ содействовать в поставках вакцин в другие страны

Лавров заявил о готовности РФ содействовать в поставках вакцин в другие страны

Россия готова помочь государствам с поставкой и производством вакцин от COVID-19 на транспарентной основе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что вопрос справедливого распределения препаратов против коронавируса для беднейших стран является очень чувствительным. В связи с этим Москва готова предложить свою помощь и на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины.

Соглашения о поставках препаратов из РФ уже достигнуты более чем в 50 государствах. При этом в ряде стран уже запущено производство "Спутника V".

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит прилагать усилия в международную борьбу с распространением COVID-19. Помощь будет осуществляться как в двусторонних форматах, так и в многосторонних структурах.

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#лавров #вакцина #коронавирус

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