Омбудсмен Москалькова рассказала о влиянии медиков на здоровье нации

Здоровье граждан России зависит от того, какую подготовку имеют медицинские и социальные работники, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Здоровье граждан России зависит от того, какую подготовку имеют медицинские и социальные работники, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен в докладе за 2020 год отметила, что в условиях пандемии подтвердилось, что жизнь и здоровье людей тесно взаимодействуют с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь.

"Инвестируя в их образование и справедливую оплату труда, общество получает безусловную выгоду от результатов их деятельности", — сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека неоднократно поднимала вопросы совершенствования кадровой политики в здравоохранении. Жителям сельских территорий приходится часто сталкиваться с трудностями в получении качественной медицинской помощи из-за нехватки врачей.