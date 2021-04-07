Теплые выходные прогнозируются в центре Европейской России

Жителей центра Европейской России ждет пасмурный четверг и солнечные выходные. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителей центра Европейской России ждет пасмурный четверг и солнечные выходные. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вторая половина среды в Москве будет сопровождаться дождями. Пасмурную погоду в столице вызывает циклон. Показатели дневной и ночной температуры будут примерно одинаковыми, передает РИА Новости.

Атмосферное давление в четверг составит на 15–20 миллиметров ниже нормы. Однако уже в пятницу ситуация стабилизируется. В субботу днем воздух прогреется до 13 градусов, а ночью опустится до нуля градусов. В воскресенье ожидается потепление до плюс 15 градусов.