Диетолог Черняева назвала признак качественных полуфабрикатов

Полуфабрикаты не теряют свою популярность, так как позволяют сэкономить время на приготовлении пищи. Однако россияне стали ответственнее подходить к выбору готовой еды.

Полуфабрикаты не теряют свою популярность, так как позволяют сэкономить время на приготовлении пищи. Однако россияне стали ответственнее подходить к выбору готовой еды.

Сейчас люди чаще обращают внимание на этикетки и внешний вид продуктов. Распознать качественный полуфабрикат можно по его составу. Чем короче список ингредиентов, тем лучше, пояснила врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в беседе с радио Sputnik.

Если речь идет о мясной продукции, то на первом месте в составе должно стоять мясо. Идеальный список должен содержать в себе мясо, соль, специи и ничего больше. Самым коварным является глутамат, который делает вкус продукта ярче и вызывает зависимость.