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4:39   7 Апреля 2021
Общество

Диетолог Черняева назвала признак качественных полуфабрикатов

Диетолог Черняева назвала признак качественных полуфабрикатов

Полуфабрикаты не теряют свою популярность, так как позволяют сэкономить время на приготовлении пищи. Однако россияне стали ответственнее подходить к выбору готовой еды.

Сейчас люди чаще обращают внимание на этикетки и внешний вид продуктов. Распознать качественный полуфабрикат можно по его составу. Чем короче список ингредиентов, тем лучше, пояснила врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в беседе с радио Sputnik.

Если речь идет о мясной продукции, то на первом месте в составе должно стоять мясо. Идеальный список должен содержать в себе мясо, соль, специи и ничего больше. Самым коварным является глутамат, который делает вкус продукта ярче и вызывает зависимость.

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#здоровье #питание #полуфабрикат

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