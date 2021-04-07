Новые технологии смогут заменить ряд строительных специальностей в будущем

Современные технологии способны автоматизировать работу ряда профессий в строительной отрасли в будущем. "Исчезающими" профессиями станут сварщики, штукатуры, маляры, арматурщики.

Современные технологии способны автоматизировать работу ряда профессий в строительной отрасли в будущем. "Исчезающими" профессиями станут сварщики, штукатуры, маляры, арматурщики.

Работу, которую выполняют люди на стройке вручную, в скором будущем могут заменить технологии. Крупные компании уже начинают внедрять различные инструменты: лазерное сканирование, дроны, рассказал директор департамента реализации проектов "Сити-XXI век" Денис Денисов в беседе с РИА Недвижимость.

"Более доступные решения это автоматизация ряда отделочных работ. Для этого применяются специальные штукатурные машины", — отметил специалист.

Пока новые технологии в строительстве не используются, но совершенствуются уже существующие механизмы. Их активное использование может снизить потребность в разнорабочих и другой неквалифицированной рабочей силе, считает директор департамента девелопмента "А101" Павел Турков.