Конечная цель нынешнего президента Украины Владимира Зеленского заключается в узурпации власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Конечная цель нынешнего президента Украины Владимира Зеленского заключается в узурпации власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Парламентарий от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" рассказал, что глава украинского государства планирует начать удерживать власть в стране с запрета политических партий и закрытия неугодных ему телеканалов. Такие действия депутат назвал "наступлением" на права украинцев.

"Узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией", — пояснил Кузьмин.

Депутат заявил, что на Украине идет кампания по уничтожению свободы слова. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" не будет спокойно наблюдать за происходящим и начнет призывать народ к действиям по предотвращению узурпации власти в стране, заявил Кузьмин.