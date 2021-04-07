Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:04   7 Апреля 2021
Политика

Украинские депутаты раскрыли цели Зеленского в государственной политике

Украинские депутаты раскрыли цели Зеленского в государственной политике

Конечная цель нынешнего президента Украины Владимира Зеленского заключается в узурпации власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Парламентарий от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" рассказал, что глава украинского государства планирует начать удерживать власть в стране с запрета политических партий и закрытия неугодных ему телеканалов. Такие действия депутат назвал "наступлением" на права украинцев.

"Узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией", — пояснил Кузьмин.

Депутат заявил, что на Украине идет кампания по уничтожению свободы слова. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" не будет спокойно наблюдать за происходящим и начнет призывать народ к действиям по предотвращению узурпации власти в стране, заявил Кузьмин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#кузьмин #зеленский #узурпация власти

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров