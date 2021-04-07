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3:12   7 Апреля 2021
Политика

Псаки оценила перспективу присоединения Украины к НАТО

Псаки оценила перспективу присоединения Украины к НАТО

Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналисты спросили у Псаки, как Соединенные Штаты Америки оценивают перспективу вхождения Украины в военный блок. Окончательное решение по этому вопросу, как отметила пресс-секретарь, должны принять все государства, состоящие в НАТО.

"Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО", – подчеркнула Псаки.

Украинский президент Владимир Зеленский 6 апреля провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил, что путь к завершению конфликта в Донбассе лежит через присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

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