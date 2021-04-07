Минздрав РФ оценил риски тяжелой формы заболевания COVID-19 у пожилых

Почти 30% пожилых людей, заболевших COVID-19, переносят его в тяжелой форме. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Почти 30% пожилых людей, заболевших COVID-19, переносят его в тяжелой форме. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Порядка 10% людей старшего возраста попадают на аппарат ИВЛ при заражении коронавирусом. Ткачева отметила, что легко инфекцию переносят только дети и молодые, передают "Известия".

При этом эксперт рассказала об ухудшении психического состояния пожилых людей в случае с COVID-19. Из-за сокращения социальных контактов и снижения физической и когнитивной активности у них ускоряются процессы старения.

В таких условиях у этой категории граждан происходит уменьшение массы тела и силы мышц, то есть развивается саркопения. При этом возрастает риск падений, прогрессирует остеопороз, развивается депрессия и страдает память, заключила Ткачева.