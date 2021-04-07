Два пилотируемых "Союза" полетят к МКС в 2021 году по трехчасовой схеме

Российские космонавты дважды отправятся в 2021 году на Международную космическую станцию (МКС) по ускоренной трехчасовой схеме.

Российские космонавты дважды отправятся в 2021 году на Международную космическую станцию (МКС) по ускоренной трехчасовой схеме.

О запланированных полетах к МКС на космических кораблях "Союз МС" рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин. Ближайший старт, по его словам, должен состояться 9 апреля.

"В этом году мы будем стараться провести два полета "Союзов" по двухвитковой схеме, а грузовиков – по двухсуточной, потому что не так просто обеспечить необходимую "узкую" фазу для всех кораблей", – подчеркнул Муртазин в беседе с ТАСС.

По трехчасовой схеме пилотируемый корабль был запущен в космос в октябре прошлого года. До МКС "Союз МС-17" добрался за три часа и три минуты.