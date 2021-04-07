1:53 7 Апреля 2021Происшествия
Tasnim: Инцидент на иранском судне в Красном море произошел из-за взрыва
Взрыв мин, заложенных в корпусе судна Saviz из Ирана, спровоцировал аварию в водах Красного моря. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Взрыв мин, заложенных в корпусе судна Saviz из Ирана, спровоцировал аварию в водах Красного моря. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Инцидент произошел на судне, которое занимается поддержкой иранских военных кораблей. Они сопровождают торговые суда в Красном море. По предварительной информации, на борту Saviz мог случиться взрыв прикрепленной к корпусу мины.
Израильские СМИ сообщили, что судно, занимающееся разведкой, подверглось нападению. Авария случилась у берегов Эритреи.