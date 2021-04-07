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1:53   7 Апреля 2021
Общество

Врачи РФ рассказали об отличиях сезонной аллергии и COVID-19

Врачи РФ рассказали об отличиях сезонной аллергии и COVID-19

Весной родители начали путать симптомы ранней аллергии у детей с COVID-19. Чем они отличаются, рассказали российские врачи.

Симптомы коронавируса и ОРВИ похожи. При первых признаках простуды родители начинают лечить детей от инфекции, что может навредить здоровью. Неправильная терапия во время аллергии может спровоцировать развитие астмы, поэтому нужна консультация врачей, рассказали в Центре молекулярной диагностики ЦНИИ Роспотребнадзора "Известиям".

У детей COVID-19 часто протекает в более легкой форме, а симптомы могут быть неяркими. Родителям советуют вспомнить, были ли случаи контакта с зараженным. Отличительная особенность инфекции – потеря вкуса и обоняния. При аллергии такое тоже возможно, но из-за воспаления и отека слизистой.

Отличить заболевание можно с помощью симптомов интоксикации. Среди них вялость, плаксивость, потеря аппетита, головная боль, иногда рвота, тошнота и повышение температуры. При аллергии подобного нет, добавили специалисты.

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#дети #аллергия #коронавирус

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