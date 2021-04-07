Экс-губернатор Хабаровского края Фургал заразился COVID-19 в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подхватил коронавирус в СИЗО "Лефортово". Адвокат Михаил Карапетян потребует следствие изменить меры пресечения для заключенного.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подхватил коронавирус в СИЗО "Лефортово". Адвокат Михаил Карапетян потребует следствие изменить меры пресечения для заключенного.

Фургал сдал тест на COVID-19 утром 6 апреля и получил положительный результат. Защита сообщила, что в ближайшие две недели бывший губернатор будет находиться в изоляции под наблюдением врачей, передает ТАСС.

Адвокаты Сергея Фургала подадут ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении меры пресечения из-за обнаружившейся болезни. Карапетян обеспокоен состоянием экс-чиновника, так как он сам говорил, что не исключает проблем с легкими в случае заражения коронавирусной инфекцией.