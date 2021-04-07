Собянин подписал указ о переводе оформления соцвыплат в электронный вид

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому оформление пособия на ребенка и ряд компенсационных выплат можно будет оформить только в электронном виде.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому оформление пособия на ребенка и ряд компенсационных выплат можно будет оформить только в электронном виде.

Согласно документу, в исключительно электронный формат переведут назначение ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячные компенсационные выплаты из-за подорожания продуктов и компенсации лицу, ухаживающему за ребенком-инвалидом. Постановление начнет действовать с 10 апреля.

С 30 апреля только в электронный вид переведут оформление региональной социальной доплаты к пенсии для неработающих пенсионеров и ежемесячной городской денежной выплаты для ветеранов труда. На этом переход на цифровой формат не будет прекращен. К 1 ноября планируется внести изменения по получению госуслуг в электронном виде.