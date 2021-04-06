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23:59   6 Апреля 2021
Политика

Кравчук предложил перенести встречи ТКГ по Донбассу в Польшу

Кравчук предложил перенести встречи ТКГ по Донбассу в Польшу

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе после карантина могут перенести из Белоруссии в Польшу, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, из-за якобы «агрессивной риторики» со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, Незалежная более не может там проводить переговорный процесс. Возможным «преемником» Минска, политик назвал Польшу.

Однако Кравчук допускает, что встречи по Донбассу можно проводить в любой стране. Главное — чтобы страна была нейтральная к конфликту и демократическая, подчеркнул политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Украину из-за ситуации в Донбассе. По его словам, Киев должен активизировать свою деятельность в переговорном процессе.

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