Украина сильно заблуждается, думая, что она кому-то нужна в НАТО, и что кто-то в Североатлантическом Альянсе горит желанием за нее воевать.

Украина сильно заблуждается, думая, что она кому-то нужна в НАТО, и что кто-то в Североатлантическом Альянсе горит желанием за нее воевать.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что мир в Донбассе может быть достигнут только в том случае, если Украина станет членом НАТО.

«Оказывается, путь к миру на Донбассе — вступление Украины в НАТО. Целый президент украинский об этом сообщил. Зеленский», — пишет эксперт.

При этом Украина, не прекращая обстреливать Донбасс, обвинила Россию в том, что та перемещает войска на своей территории, но поблизости от украинских границ, и тем самым якобы нагнетает обстановку в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. А также Украина отказалась посылать свою делегацию в Минск на мирные переговоры по Донбассу, сославшись на «враждебную риторику белорусского руководства», и без объяснения причин потребовала вывести из переговорного процесса представителей Донбасса, напоминает Сатановский.

«Процесс, в рамках которого проходят переговоры, напомним, "Минский", а риторика (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, которого Зеленский, ничтоже сумняшеся, пытался, вместе с поляками и прибалтами свергнуть, вряд ли может быть дружественной», — подчеркивает политолог.

И вдобавок ко всему перечисленному Украина натравила на Россию США, которые тоже высказали «озабоченность», по поводу перемещения российских войск на российской территории, и так теперь и ходят «озабоченные».

Вкратце описав ситуацию, Сатановский предлагает порассуждать о происходящем, учитывая, что мнение украинского руководства никому не интересно, и никто с ним ни о чем говорить не собирается.

Если предположить, что Украина окажется в НАТО, это будет означать, что на ее территории будут размещены военные базы Альянса.

«Базы НАТО на Украине – это пять минут подлетного времени до Москвы, не говоря уже об угрозе Крыму, Крымскому мосту и положению России в Черном и Азовском морях, — объясняет политолог. — Эти базы НАТО на Украине придется уничтожать, причем превентивно. И зачем такой большой стране с её ядерными электростанциями такое гигантское счастье?».

Кроме того, Сатановский предлагает взглянуть на ситуацию с другой стороны. Если Украина не может жить без НАТО, то нужно разобраться – нужна ли она сама НАТО. Ведь, если Украина войдет в состав Альянса, это неизбежно повлечет за собой войну с Россией. И Киев сильно заблуждается, если думает, что все члены НАТО только и мечтают о священной войне во имя Украины, отмечает эксперт.

Достаточно, по его словам, вспомнить, как повели себя члены Альянса, когда несколько лет назад Турция сбила российский военный самолет в Сирии – никто не выступил на ее стороне. А ведь Турция – член НАТО, напоминает Сатановский, и ее армия и военная промышленность гораздо лучше украинских.

Еще один яркий пример представляет собой поведение НАТО во время пятидневной войны Грузии с Россией в 2008 году. Но Украина, похоже, не извлекла для себя никаких уроков из ситуации с Абхазией и Южной Осетией.

«Бессмысленно рассказывать глухому, как устроен мир. И он даже не виноват, он так устроен. Так же, как бессмысленно рассказывать киевскому руководству, как принято вести себя в приличном обществе и как стоит, и, наоборот, ни в коем случае не стоит разговаривать с Россией. По любому не усвоит. Нечем», — пишет политолог.

Россия, отметил эксперт, все, что надо, объяснила американцам, а те уже должны принимать решение сами. Тем более, что все проблемы, все равно исходят от США и их «украинских клиентов», и могут быть решены очень легко.