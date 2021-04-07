Погребинский: Байден позвонил в Киев не с поддержкой, а с выговором

Украинский президент Владимир Зеленский, который в последних числа марта наконец дождался первого телефонного звонка от американского президента Джо Байдена, услышал, возможно, не совсем то, чего ждал.

Украинский президент Владимир Зеленский, который в последних числа марта наконец дождался первого телефонного звонка от американского президента Джо Байдена, услышал, возможно, не совсем то, чего ждал.

Такое предположение в эфире телеканала «Первый независимый» высказал украинский политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, ситуация с эпидемией коронавируса на Украине просто катастрофическая, но президент Зеленский не предпринимает ничего, чтобы как-то ее изменить, его интересуют совершенно другие вещи, не имеющие отношения к кризису системы здравоохранения и к защите простых украинцев.

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — заявил Погребинский.

По словам эксперта, украинские власти должны срочно заняться решением проблемы вакцинации населения от коронавируса, а также сосредоточить усилия на урегулировании конфликта в Донбассе – именно эти вопросы являются сейчас приоритетными. Но вместо этого руководство страны ищет, в чем еще обвинить лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также раздумывает над тем, чем угодить американскому посольству.

В заключение своего выступления Михаил Погребинский посоветовал украинским властям почаще вспоминать повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба» и знаменитую фразу главного героя.

Напомним, в минувшую пятницу президент Зеленский выступил с обращением к украинцам, рассказав о наконец состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. В частности, Зеленский сообщил, что темой разговора стала борьба с коррупцией и наращивание Россией военного присутствия вблизи украинских границ.