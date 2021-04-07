Пушков рассказал о кризисе либерального мироустройства

Либеральный мир оказался очень уязвим и чувствует себя неуверенно, несмотря на то, что к власти в США пришел демократ Джо Байден. И у этого кризиса есть сразу четыре причины.

Либеральный мир оказался очень уязвим и чувствует себя неуверенно, несмотря на то, что к власти в США пришел демократ Джо Байден. И у этого кризиса есть сразу четыре причины.

Об этом у себя в Telegram-канале рассуждает член Совета Федерации Алексей Пушков, который уверен, что в наше время либеральная идеология не в состоянии одержать победу в мировом масштабе.

Первой причиной кризиса либерального миропорядка сенатор считает то, как на прошедших в конце 2020 года президентских выборах в США демократы всеми правдами и неправдами продавили победу своего кандидата и навязали Америке Джо Байдена в качестве главы государства. Однако рядовые американцы не отвергли предыдущего президента Дональда Трампа и его курс так категорично, как этого хотели либералы, и в результате страна оказалась расколота пополам.

«74 миллиона голосов, поданных за Трампа, привели к политическому расколу Америки примерно на две равные части, что лишает Байдена общенациональной легитимности. Поэтому победа демократов на следующих выборах совсем неочевидна», — считает Пушков.

Второй причиной глобального кризиса либерального мира сенатор назвал формирующиеся по всему миру очаги сопротивления однополюсному миру – миру, основанному на правилах, написанных Вашингтоном и Брюсселем. Все больше стран отвергает такое мироустройство и у либерального лагеря нет ничего, что можно этому противопоставить, подчеркивает сенатор.

«Третье, тесно связанное со вторым: мощный вызов убывающей гегемонии США со стороны таких держав, как Россия, Китай, Иран, а также ряда других, отказывающихся играть по навязываемым им «правилам»», — пишет Пушков.

А четвертой причиной, по его словам, является экономический вызов, брошенный либеральному миропорядку со стороны стран, не относящихся к западным странам, и этот вызов со временем будет только нарастать.

К настоящему времени в десятку ведущих стран мира входит лишь пять стран, относящихся к так называемому западному миру, в том числе и Япония, напоминает Пушков.