Минздрав Украины сообщил о предельном количестве коек для больных COVID-19

Общая занятость коек с кислородом на Украине для пациентов с коронавирусом составляет около 58% и продолжает расти. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Общая занятость коек с кислородом на Украине для пациентов с коронавирусом составляет около 58% и продолжает расти. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Ситуация с распространением COVID-19 на Украине ухудшается. Система здравоохранения находится на пределе возможностей в борьбе с вирусом, заявил Степанов во время онлайн-брифинга.

В настоящее время число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые пребывают в медучреждениях, составляет более 47 тысяч человек. Власти страны увеличили количество коек с кислородом — до 67 тысяч.

"Это предел, увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", — сказал министр.

При этом увеличились случаи с летальным исходом. По словам Степанова? на прошлой неделе от коронавируса умерли 2455 пациентов. На предыдущей неделе этот показатель был меньше на 400 человек.