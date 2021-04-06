Елизавета II за год отозвала девять рыцарских званий у мошенников и педофилов

Королева Великобритании Елизавета II за 2020 год лишила рыцарских званий девять человек. Все они совершили преступления сексуального характера или были уличены в мошенничестве.

Королева Великобритании Елизавета II за 2020 год лишила рыцарских званий девять человек. Все они совершили преступления сексуального характера или были уличены в мошенничестве.

Одним из них стал продюсер Харви Вайнштейн, которого осудили за изнасилование и многочисленные домогательства и приговорили к 23 годам тюрьмы. Титула также лишились бывший помощник Тони Блэра и Джона Мэйджора Марк Роберт Адамс, признанный виновным в двух изнасилованиях, и экс-финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лалани за мошенничество, передает The Times.

Елизавета II за все время своего правления лишила рыцарского звания 186 человек. Причинами этих событий чаще всего становились преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.