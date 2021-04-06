Грузовикам более 3,5 тонны запретят ездить по МКАД без пропуска

Грузовики более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД без пропуска. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Грузовики более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД без пропуска. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новое постановление изменяет время действия ограничений на въезд и движение по городу грузовикам, грузоподъемность которых составляет больше тонны, в районе Третьего транспортного кольца с 06:00 до 22:00 на 07:00 до 23:00, отметили в столичном департаменте транспорта.

Документ начнет действовать с 5 мая. Водители, у которых будет разовый пропуск на въезд в транзитные зоны Москвы, смогут получить еще два вида: дневной (с 07:00 до 23:00) и ночной (с 23:00 до 07:00), передает ТАСС.