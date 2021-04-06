Дестабилизация ситуации в ЦАР может помочь миротворцам остаться в стране

ООН пытается сохранить присутствие миротворцев в Центральноафриканской Республике. Чтобы это случилось, необходима дестабилизация ситуации в стране с помощью боевиков.

ООН пытается сохранить присутствие миротворцев в Центральноафриканской Республике. Чтобы это случилось, необходима дестабилизация ситуации в стране с помощью боевиков.

Эксперты все чаще начинают сомневаться в эффективности многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) на фоне борьбы с боевиками. Руководитель организации Манкер Мдиай посетил Россию и встретился с заместителями министра иностранных дел Михаилом Богдановым и Сергеем Вершининым. Через Москву представитель хотел оказать давление на Банги, считает военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин.

"Манкер Ндиай приезжал в Москву, чтобы потребовать Россию надавить на власти ЦАР. В его интересах, чтобы правительство пошло на уступки террористам", — цитирует слова Суконкина Федеральное агентство новостей.

Власти и жители ЦАР недовольны присутствием миротворцев, которые не выполняют заявленные задачи. Они сотрудничают с боевиками и поставляют им оружие, еду, а взамен получают алмазы и золото. МИНУСКА замешана в продаже конфискованного оружия, "голубые береты" участвуют в разграблении природных ресурсов государства.

Сейчас ситуация в ЦАР стабилизировалась. Правительство восстановило контроль над территорией страны и разбило бандитские группировки. В республике остаются недобитые отряды силовиков, но национальная армия продолжает их зачищать.