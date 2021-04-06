«Рубят по кусочку». Почему в Латвии переименовывают улицы в честь легионеров СС

В Латвии хотят переименовать улицы в честь солдат Латышского легиона СС. По мнению экспертов, латвийское правительство пытается отвлечь внимание электората от «недееспособности правящего класса».

В Латвии в очередной раз подняли тему переименования улиц в честь солдат Латышского легиона СС. Все это происходит на фоне общего недовольства действиями властей в период пандемии коронавируса. По мнению аналитиков портала RuBaltic, подобные инициативы нужны латвийскому правительству, чтобы отвлечь внимание электората от «недееспособности правящего класса».

В прошлом месяце президент Латвии Эгилс Левитс предложил переименовать улицы страны в честь борцов за независимость латышского народа. На этот раз с соответствующим предложением выступила правящая фракция «Народное единство».

«Независимое государство не чествует оккупантов, увековечивая их имена в названиях улиц. Чествование офицеров оккупационной армии, независимо от их этнической принадлежности, недопустимо. Надо отдать дань уважения тем, кто в то время, когда это казалось невозможным, боролся против обоих оккупационных режимов [нацистского и коммунистического — прим. ред.], не теряя веры в независимое Латвийское государство», — заявил глава фракции Карлис Шадурскис.

Первой латвийский политик предлагает переименовать улицу, названную в честь генерал-лейтенанта Красной Армии Детлава Бранткалнса. Теперь она может стать улицей легионера СС Роберта Рубениса. При этом улице Старой Русы Шадурскис предлагает дать имя латышской диссидентки Валентины Ласмане.

По словам экспертов, власти Латвии не могут допустить того, чтобы в топонимике был увековечен участвовавший в революции 1917 года Бранткалнс, а также райцентр в Псковской области в России.

«Вместо него должен быть увековечен идеологически правильный предатель Рубенис. Идеальный тип “национального героя” современной Латвии, который сперва пошел на службу в Латышский легион СС, надеясь, что Гитлер вернет Латвии независимость, а когда понял, что Гитлеру — капут, стал стрелять немецким хозяевам в спинус, — отметили аналитики портала.

Кроме того, фракция Национального объединения ВЛ/ОС-ДННЛ в латвийском Сейме выступила за то, чтобы убрать всю военную технику с мемориалов советским воинам.

Все эти шаги со стороны правящего класса делаются на фоне приближающегося праздника 9 мая, констатировали авторы статьи. При этом такие скандальные инициативы призваны отвлечь внимание электората от неспособности правящего класса «решать реальные проблемы страны».

«Правящие националисты не в одной Латвии, а в большинстве стран Восточной Европы уже 30 лет переименовывают улицы и сносят памятники. <…> По идее, еще в начале 1990-х годов, когда антисоветский угар был на пике, можно было все сразу переименовать и снести. Но нет, кошке рубят хвост по кусочку. Эта музыка будет вечной, потому что сериал с “декоммунизацией” нужно продлевать на бесконечное количество серий», — убеждены в издании.

По данным Johns Hopkins University, с начала пандемии в Латвии было выявлено 104,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей составило 1 937.