Сатановский: США совершили самую большую глупость в отношениях с Турцией

Решение Вашингтона ввести против Турции санкции из-за покупки российских систем С-400 было абсолютно суверенным и чисто американским.

Решение Вашингтона ввести против Турции санкции из-за покупки российских систем С-400 было абсолютно суверенным и чисто американским.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя опубликованное администрацией США уведомление о том, что введенные еще в декабре 2020 года санкции против Управления оборонной промышленности Турции теперь закреплены в сборнике официальных документов американского правительства – Федеральном реестре США.

При этом Сатановский отмечает, что точно так же совершенно самостоятельно Россия в свое время приняла решение продать Турции зенитные ракетные комплексы, а турецкое руководство решило их купить и поставить на вооружение.

«Россия НЕ заставляла Соединенные Штаты вводить санкции против турецкой компании, занимающейся экспортно-импортными операциями в сфере ВТС и ее руководства, — подчеркивает Сатановский. — К действиям Конгресса и Госдепартамента Соединенных Штатов, направленным против Турции, ни Кремль, ни ГРУ, ни СВР, ни "русские хакеры", ни лично Путин отношения совершенно точно не имеют».

Но американское руководство, по его мнению, и, в частности, президент США Джо Байден, по всей видимости не вполне отдают себе отчет о последствия х этих санкций.

Формально Турция остается союзником Соединенных Штатов по военному блоку НАТО, при чем в ее армия является второй по размеру в Альянсе. Давить на Анкару таким образом, как это делает Вашингтон, совершенно бесполезно.

Но американцы этого не понимают и обращаются с турками, как «белые люди с туземцами».

«Дикари и дикари, что с них взять? Напугать, приструнить, если не понимают с первого раза — придавить… И это самое глупое, что только можно придумать в отношении турок, — уверен политолог. — Гордые вспыльчивые восточные люди. Да и история у них минимум раза в два длиннее американской».

В качестве наказания за покупку российских систем ПВО американцы лишили Турцию истребителей F-35, выбросив турок из программы, в которую те вложили несколько сотен миллионов долларов. Но их истребители пятого поколения не единственные в мире.

Точно также в свое время было с системой «Патриот», по поводу которой американцы долго морочили туркам голову, и в итоге довели ситуацию до того, что Анкара купила российские С-400. И, судя по тому, как американцы себя с турками ведут, на этом все не закончится, пишет Сатановский. Особенно, если учесть, что Россия по отношению к ним рэкетом не занимается и ведет себя уважительно.

«В конце концов, мы с ними воевали дольше, чем Соединенные Штаты Америки на свете существуют. И чем все эти войны в итоге кончились, помнят и в Турции, и в России. Поневоле научились взаимодействовать», — напоминает политолог.

Тем более, что Россия, несмотря на существующие противоречия, отношения с Турцией на пустом месте не напрягает, как это делают американцы. Ну а США идут своим путем, и это их собственный выбор, подчеркивает Сатановский в заключение.