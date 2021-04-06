Сажать водителей на 15 суток за превышение скорости предложили в «Сильной России»

В «Сильной России» предложили ряд ключевых изменений в законодательство, касающихся нарушителей ПДД.

Даже суровые штрафы не способны остановить злостных нарушителей скоростного режима на дорогах, считает председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Он предложил ряд серьезных изменений в законодательство: начиная от реальных сроков за неоднократное превышение скорости и заканчивая специальными наклейками на автомобили «опасных водителей».

Такое заявление Цветков сделал на фоне резонансной аварии, произошедшей 1 апреля в Москве: спорткар блогера Эдварда Била вылетел на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Пострадавшая Мария Артемова получила многочисленные разрывы внутренних органов, травмы и переломы — женщина находилась в коме 5 дней.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в статью 12.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ, позволяющих подвергать нарушителей, допустивших в течении года трехкратное превышение разрешенной скорости на 60 км в час и более, административному аресту на срок до 15 суток», — отметил председатель «Сильной России» в комментарии «Политике Сегодня».

Для злостных нарушителей скоростного режима, три и более раз пренебрегших требованиями ПДД, инициатива «Сильной России» предусматривает информирование о допущенных ими правонарушениях по месту работы или учебы, а также передачу данных в бюро кредитных историй, лицензионно-разрешительную систему Росгвардии и участковому по месту проживания.

За превышение скорости Цветков предлагает ввести ответственность не только для водителей, но и для собственников автомобиля. За отказ выполнить неоднократное законное требование сотрудника полиции об остановке автомобиля наказывать необходимо вплоть до уголовной ответственности — сейчас это регулируется только Административным кодексом, напомнил общественник.

«Безопасность дорожного движения — это не та сфера, где можно обойтись полумерами, ведь на кону жизни людей. <…> Счет погибшим на дорогах, в том числе по вине нарушителей скоростного режима, идет на десятки тысяч ежегодно», — подчеркнул Цветков.

6 апреля сообщалось об аварии с участием большегруза и легкового автомобиля под Екатеринбургом. В лобовом столкновении погибли три человека. По предварительной версии следствия, водитель легковушки не учел погодные условия и скоростной режим на трассе.