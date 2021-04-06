Экс-глава дептранса ЯНАО и директор "Реском-Тюмени" арестованы по делу о взятке

Гендиректора "Реском-Тюмени" и бывшего директора дептранса ЯНАО доставили в следственный изолятор. Они обвиняются в мошенничестве на 920 млн рублей, передает СК России.

Гендиректора "Реском-Тюмени" и бывшего директора дептранса ЯНАО доставили в следственный изолятор. Они обвиняются в мошенничестве на 920 млн рублей, передает СК России.

Чиновник и предприниматель стали фигурантами дела о коррупции в особо крупных размерах, а также в мошенничестве и хищении из бюджета 920 млн рублей по предварительному сговору. Украденные средства были предназначены для ремонта дорог в сельской местности.

Следствие полагает, что с января по июнь 2011 года глава дептранса Ямало-Ненецкого автономного округа распорядился разработать аукционные проекты, которые соответствовали интересам ООО "Реском-Тюмень" и ООО "Партнер-Групп". Для остальных участников аукциона поставленные критерии были невыполнимыми. После того как два предприятия выиграли тендер, ими были получены муниципальные договоры на ремонт дорог в селах ЯНАО.

Затем злоумышленники подготовили документы о выполненных условиях контракта. Таким образом было похищено более около 920 млн рублей бюджетных денег, подытожили в Следственном комитете РФ.