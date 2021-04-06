21:43 6 Апреля 2021Политика
Законопроект о служебной тайне в области обороны внесли в Госдуму РФ
Правительство Российской Федерации направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны. Документ появился в думской электронной базе данных.
Правительство Российской Федерации направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны. Документ появился в думской электронной базе данных.
Информация, которая появляется при реализации мероприятий в области обороны, сделать конфиденциальной на законодательном уровне, говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает ТАСС.
В служебную тайну в области обороны будут относить сведения, которые образуются при осуществлении полномочий российскими органами власти, субъектами страны, органами местного самоуправления и предприятиями по осуществлению мероприятий в области обороны. За разглашение сведений виновные будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.