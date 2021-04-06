Законопроект о служебной тайне в области обороны внесли в Госдуму РФ

Правительство Российской Федерации направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны. Документ появился в думской электронной базе данных.

Правительство Российской Федерации направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны. Документ появился в думской электронной базе данных.

Информация, которая появляется при реализации мероприятий в области обороны, сделать конфиденциальной на законодательном уровне, говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает ТАСС.

В служебную тайну в области обороны будут относить сведения, которые образуются при осуществлении полномочий российскими органами власти, субъектами страны, органами местного самоуправления и предприятиями по осуществлению мероприятий в области обороны. За разглашение сведений виновные будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.