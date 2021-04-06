Принц Гарри настаивает на извинениях Букингемского дворца перед Меган Маркл

Королевская семья должна принести извинения перед Меган Маркл за травлю, с которой ей пришлось столкнуться при жизни во дворце. Так считает ее супруг принц Гарри.

Королевская семья должна принести извинения перед Меган Маркл за травлю, с которой ей пришлось столкнуться при жизни во дворце. Так считает ее супруг принц Гарри.

Меган Маркл в начале марта дала скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри. Она призналась, что подвергалась издевкам со стороны родственников своего супруга и даже хотела свести счеты с жизнью. Маркл отметила, что жители Букингемского дворца обсуждали цвет кожи ее первенца Арчи, а во время примерки свадебного платья жена принца Уильяма Кейт Миддлтон довела ее до слез.

Принц Гарри принял сторону своей жены и намерен требовать извинений от своих родственников, пишет US Weekly. Сейчас он почти не поддерживает отношения со своей семьей. По словам инсайдера, принц Гарри "зациклен на том, чтобы быть всегда правым". По этой причине он сделает все возможное, чтобы добиться раскаяния членов королевской семьи перед Меган Маркл.

В Лондоне уже комментировали скандальное интервью Маркл. Представители королевской семьи выразили сожаление в связи с тем, что супруги чувствовали себя некомфортно в стенах дворца.