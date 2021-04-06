Губернатор Ярославской области занял 27 место в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов попал в группу "Очень сильное влияние" в рейтинге глав субъектов России.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов попал в группу "Очень сильное влияние" в рейтинге глав субъектов России.

Рейтинг составляется ежемесячно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Если сравнивать с показателями за февраль, то Миронов спустился на три позиции и перешел с 24 на 27 место. Тем не менее он по-прежнему входит в группу "Очень сильное влияние", куда включены губернаторы, занявшие в рейтинге позиции с 21 по 50.

Отметим, что возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Высокая позиция и у губернатора Московской области Андрея Воробьева — он находится на пятой строчке.