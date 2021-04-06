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21:19   6 Апреля 2021
Политика

Глава Кемеровской области предложил вернуть сокращенную рабочую неделю для женщин

Глава Кемеровской области предложил вернуть сокращенную рабочую неделю для женщин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посоветовал организациям вернуть сокращенную рабочую неделю для женщин. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

Мера, предположительно, будет распространяться на матерей с детьми до 18 лет, отметил глава региона.

"Предполагается, что их (женщин. — Прим. ред.) рабочий день по пятницам с июня по август будет продолжаться до 15 часов", — говорится в публикации.

Цивилев в 2020 году выступил с аналогичным предложением. В региональной администрации для сотрудниц до сентября рабочий день по пятницам заканчивался в 15:00.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделило 278 млн рублей на строительство водопроводов в Кемеровской области.

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#губернатор #кемеровская область #цивилев

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