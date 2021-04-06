Глава Кемеровской области предложил вернуть сокращенную рабочую неделю для женщин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посоветовал организациям вернуть сокращенную рабочую неделю для женщин. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посоветовал организациям вернуть сокращенную рабочую неделю для женщин. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

Мера, предположительно, будет распространяться на матерей с детьми до 18 лет, отметил глава региона.

"Предполагается, что их (женщин. — Прим. ред.) рабочий день по пятницам с июня по август будет продолжаться до 15 часов", — говорится в публикации.

Цивилев в 2020 году выступил с аналогичным предложением. В региональной администрации для сотрудниц до сентября рабочий день по пятницам заканчивался в 15:00.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделило 278 млн рублей на строительство водопроводов в Кемеровской области.