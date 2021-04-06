Глава Владимирской области перераспределил обязанности среди заместителей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями.

Согласно тексту документа, если глава региона отсутствует, его обязанности будет исполнять вице-губернатор Александр Ремига или директор департамента финансов Вячеслав Кузин.

Отмечается, что губернатор имеет еще пять заместителей. Вопросами стратегического планирования и внутренней политикой занимается Аркадий Боцан-Харченко. За сферу ЖКХ отвечает Роман Годунин, а регион при Правительстве РФ представляет Михаил Коротаев. Григорий Вишневский ответственен за социальное развитие.

Среди заместителей также значится новый заместитель по социальным вопросам Ольга Гребнева. Она заменила Сергея Шевченко, который сейчас находится в отпуске.