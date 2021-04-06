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21:04   6 Апреля 2021
Происшествия

Подросток на электросамокате чуть не погиб в пруду в центре Екатеринбурга

Подросток на электросамокате чуть не погиб в пруду в центре Екатеринбурга

Молодой житель Екатеринбурга провалился под лед во время прогулки с другом на электросамокатах. Пострадавшему удалось оказать своевременную медицинскую помощь.

Спасатели вытащили из пруда, расположенного в районе исторического сквера, молодого человека, который перевалился за ограждение набережной во время поездки на электросамокате, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Пострадавший мог умереть от переохлаждения, но ему была оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Уточняется, что подросток гулял в компании друга — его доставили в отделение полиции для разъяснения ситуации. Течение отнесло молодого человека в технический люк плотины, откуда его и достали сотрудники МЧС.

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