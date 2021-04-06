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21:01   6 Апреля 2021
Армия

Командующий ВМС США рассказал об учениях американских военных в Арктике

Командующий ВМС США рассказал об учениях американских военных в Арктике

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что в 2020 году американский флот провел 20 учений и специальных операций в Арктическом регионе.

По словам адмирала, большая часть учений и операций осуществлялись с участием партнеров Вашингтона.

"Наше присутствие в Арктике более не является редкостью. Оно становится неотъемлемой частью того, чем мы занимаемся. Особенно в зоне оперативной ответственности Европейского командования Вооруженных сил США", — подчеркнул Гилдей.

Он также добавил, что в ближайшее время будут определены дальнейшие формы пребывания американского флота в Арктике, что позволит Пентагону осуществлять более масштабные операции в регионе.

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#учения #арктика #вмс сша

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