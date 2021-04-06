21:01 6 Апреля 2021Армия
Командующий ВМС США рассказал об учениях американских военных в Арктике
Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что в 2020 году американский флот провел 20 учений и специальных операций в Арктическом регионе.
Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что в 2020 году американский флот провел 20 учений и специальных операций в Арктическом регионе.
По словам адмирала, большая часть учений и операций осуществлялись с участием партнеров Вашингтона.
"Наше присутствие в Арктике более не является редкостью. Оно становится неотъемлемой частью того, чем мы занимаемся. Особенно в зоне оперативной ответственности Европейского командования Вооруженных сил США", — подчеркнул Гилдей.
Он также добавил, что в ближайшее время будут определены дальнейшие формы пребывания американского флота в Арктике, что позволит Пентагону осуществлять более масштабные операции в регионе.