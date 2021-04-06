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20:56   6 Апреля 2021
Происшествия

Упавшее дерево насмерть придавило жительницу Волгограда

Упавшее дерево насмерть придавило жительницу Волгограда

СК начал проверку по факту смерти женщины, на которую в Красноармейском районе Волгограде рухнуло дерево.

Инцидент произошел в одном из дворов на Брестской улице, сообщили в ведомстве. Сильный ветер стал причиной падения сухого дерева в тот момент, когда рядом проходила горожанка. Потерпевшая получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции выехали на место. Им предстоит установить личность погибшей, а также обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что в Волгограде порывы ветра достигают 25 метров в секунду, идет сильный дождь. В администрации города сообщили, что за сутки произошло несколько случаев падения деревьев. Они падали на линии трамваев, одно из них повредило светофор.

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#волгоград #гибель #дерево

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