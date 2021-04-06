Александр Сажин возглавил комитет имущественных и земельных отношений в Коми

Новый сотрудник возглавил комитет имущественных и земельных отношений в Коми. Об этом говорится в распоряжении главы республики Владимира Уйбы.

Новый сотрудник возглавил комитет имущественных и земельных отношений в Коми. Об этом говорится в распоряжении главы республики Владимира Уйбы.

Согласно документу, Александр Сажин назначен на должность председателя комитета. Сажин с 2015 года являлся первым заместителем руководителя агентства Республики Коми по управлению имуществом. В дальнейшем он стал министром имущественных и земельных отношений региона, но в 2020 году ведомство переименовали в комитет.

Ранее сообщалось, что Екатерина Грибкова была назначена на должность министра труда, занятости и социальной защиты Коми. Прежде она занимала должность директора центра соцзащиты Сысольского района.