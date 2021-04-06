Госдума планирует расширить ответственность за публикацию личных данных силовиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий наказание за распространение данных правоохранителей и их близких с использованием служебного положения.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий наказание за распространение данных правоохранителей и их близких с использованием служебного положения.

Авторами инициативы выступают депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно проекту, ответственность за разглашение сведений возможна в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы сроком до двух лет или ареста на четыре месяца. Также парламентарии предлагают прописать уголовную ответственность в 183 статье УК РФза незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа.