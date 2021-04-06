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20:45   6 Апреля 2021
Общество

Российский врач рассказал о последствиях коронавируса для психики

Российский врач рассказал о последствиях коронавируса для психики

Каждый второй человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сталкивается с психическими проблемами.

Такое мнение высказал главный психиатр Санкт-Петербурга, главврач психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова Александр Софронов. После выздоровления люди становятся более депрессивными и капризными. Им часто хочется подремать.

"В госпитальной практике мы имеем случаи психозов, которые не имеют другого объяснения, кроме связи с перенесенным COVID-19", — объяснил медик.

Чем старше человек, тем более четко проявляются подобные изменения в поведении. Молодые люди с такими проблемами практически не сталкиваются. Чаще всего их психическое состояние нормализуется спустя несколько месяцев после выздоровления, уточнил собеседник "Петербургского дневника".

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#психика #коронавирус #софронов

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