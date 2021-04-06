Российский врач рассказал о последствиях коронавируса для психики

Каждый второй человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сталкивается с психическими проблемами.

Каждый второй человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сталкивается с психическими проблемами.

Такое мнение высказал главный психиатр Санкт-Петербурга, главврач психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова Александр Софронов. После выздоровления люди становятся более депрессивными и капризными. Им часто хочется подремать.

"В госпитальной практике мы имеем случаи психозов, которые не имеют другого объяснения, кроме связи с перенесенным COVID-19", — объяснил медик.

Чем старше человек, тем более четко проявляются подобные изменения в поведении. Молодые люди с такими проблемами практически не сталкиваются. Чаще всего их психическое состояние нормализуется спустя несколько месяцев после выздоровления, уточнил собеседник "Петербургского дневника".