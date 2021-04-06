Украинскую делегацию уличили в нарушении этикета в ходе поездки в Катар

Делегация президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Катар грубо нарушила правила этикета. Об этом сообщили местные СМИ.

Делегация президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Катар грубо нарушила правила этикета. Об этом сообщили местные СМИ.

В Сеть попали фотографии, на которых министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса Зеленского Андрей Ермак сидят перед катарскими высокопоставленными лицами, закинув ногу на ногу. В беседе с украинскими журналистами дипломат Андрей Романюк отметил, что это является грубым нарушением этикета.

"Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения", — сказал собеседник.

Романюк добавил, что девушка из украинской делегации тоже нарушила правила этикета. Речь идет о том, что она была одета в короткое платье, а в арабских странах женщинам для деловых встреч положено надевать брюки или длинные юбки.