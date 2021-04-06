Джабаров: республикам Донбасса нужно быть готовыми к отражению агрессии Киева

Франции и Германии, которые являются гарантами Минских соглашений со стороны Запада, следует обратить внимание на то, что вытворяет Киев, который, не стесняясь, торпедирует переговорный процесс по мирному урегулированию.

Франции и Германии, которые являются гарантами Минских соглашений со стороны Запада, следует обратить внимание на то, что вытворяет Киев, который, не стесняясь, торпедирует переговорный процесс по мирному урегулированию.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя недавнее сообщение украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что Киев отказывается отправлять делегацию на переговоры в Минск.

«Украина, не стесняясь, торпедирует Минские соглашения, выдвигая необоснованные условия и по любому поводу срывая переговоры. Пусть Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, обратят внимание на то, что творит Киев», — заявил по этому поводу сенатор.

Украинская сторона, по его словам, вместо прекращения военных действий наоборот подталкивает конфликт к обострению.

Луганской и Донецкой народным республикам в этой ситуации необходимо быть готовыми к отражению любой агрессии со стороны ВСУ, подчеркнул Джабаров, выразив при этом надежду на то, что Киев не решится на такой авантюрный шаг.

При этом первый заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин, комментируя слова Резникова, предположил, что Украина шантажирует других участников переговоров возможностью возобновление горячей фазы конфликта в Донбассе.

«И что вообще означает отказ от поездки в Минск под предлогом «не нравится риторика»? Мало ли, что кому не нравится. Нам тоже многое не нравится в позиции западных стран или в позиции Украины. Но мы не отказываемся от поездок и контактов», — добавил депутат.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, делегация Украины в трехсторонней контактной группе не собирается приезжать в Минск для продолжения переговоров по Донбассу. Причиной этого решения Резников назвал «вражескую риторику Белоруссии», по отношению к Украине. Также украинский вице-премьер добавил, что Киев не может доверять Белоруссии, так как та, якобы «находится под влиянием» Москвы.