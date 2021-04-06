Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:04   6 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Джабаров: республикам Донбасса нужно быть готовыми к отражению агрессии Киева

Джабаров: республикам Донбасса нужно быть готовыми к отражению агрессии Киева

Франции и Германии, которые являются гарантами Минских соглашений со стороны Запада, следует обратить внимание на то, что вытворяет Киев, который, не стесняясь, торпедирует переговорный процесс по мирному урегулированию.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя недавнее сообщение украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что Киев отказывается отправлять делегацию на переговоры в Минск.

«Украина, не стесняясь, торпедирует Минские соглашения, выдвигая необоснованные условия и по любому поводу срывая переговоры. Пусть Франция и Германия, как гаранты Минских соглашений со стороны Запада, обратят внимание на то, что творит Киев», — заявил по этому поводу сенатор.

Украинская сторона, по его словам, вместо прекращения военных действий наоборот подталкивает конфликт к обострению.

Луганской и Донецкой народным республикам в этой ситуации необходимо быть готовыми к отражению любой агрессии со стороны ВСУ, подчеркнул Джабаров, выразив при этом надежду на то, что Киев не решится на такой авантюрный шаг.

Джабаров: республикам Донбасса нужно быть готовыми к отражению агрессии Киева

При этом первый заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин, комментируя слова Резникова, предположил, что Украина шантажирует других участников переговоров возможностью возобновление горячей фазы конфликта в Донбассе.

«И что вообще означает отказ от поездки в Минск под предлогом «не нравится риторика»? Мало ли, что кому не нравится. Нам тоже многое не нравится в позиции западных стран или в позиции Украины. Но мы не отказываемся от поездок и контактов», — добавил депутат.

Джабаров: республикам Донбасса нужно быть готовыми к отражению агрессии Киева

Напомним, в понедельник, 5 апреля, украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, делегация Украины в трехсторонней контактной группе не собирается приезжать в Минск для продолжения переговоров по Донбассу. Причиной этого решения Резников назвал «вражескую риторику Белоруссии», по отношению к Украине. Также украинский вице-премьер добавил, что Киев не может доверять Белоруссии, так как та, якобы «находится под влиянием» Москвы.

Джабаров: республикам Донбасса нужно быть готовыми к отражению агрессии Киева

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #украина #минские соглашения #джабаров #резников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров