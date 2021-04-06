Пенсионер погиб под колесами грузовика в центре Керчи

Смертельное ДТП произошло на улице Маршала Еременко в Керчи, когда водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом наехал на пожилого мужчину.

Смертельное ДТП произошло на улице Маршала Еременко в Керчи, когда водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом наехал на пожилого мужчину.

По данным полиции, пенсионер переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости регулируемого перехода. В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причину наезда и все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.