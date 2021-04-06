Волгоградские полицейские задержали мать и дочь за сбыт фальшивых купюр

Две жительницы Волгоградской области пытались расплатиться на рынках поддельными банкнотами номиналом в 5 тыс. рублей. Теперь злоумышленницам грозит реальный срок.

Две жительницы Волгоградской области пытались расплатиться на рынках поддельными банкнотами номиналом в 5 тыс. рублей. Теперь злоумышленницам грозит реальный срок.

По предварительным данным, 46-летняя фигурантка получила на почте посылку, в которой находились фальшивые деньги. Затем она приехала к матери в Камышинский район региона. Там родственницы сумели сбыть несколько купюр продавцам, сообщает пресс-служба МВД.

После они отправились в Волгоград, где посетили несколько рынков, но вскоре их задержали правоохранители. Против предполагаемых преступниц уже возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".