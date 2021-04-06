Подростки-хоккеисты дали отпор заманившему их в заброшенное здание педофилу

Южнобутовский маньяк-педофил получил достойный отпор от юных хоккеистов. Негодяя разыскивает полиция.

Южнобутовский маньяк-педофил получил достойный отпор от юных хоккеистов. Негодяя разыскивает полиция.

Инцидент произошел в темное время суток, сообщает "Комсомольская правда".

Подростки-хоккеисты вышли после тренировки из спорткомплекса и ждали общественный транспорт на остановке, когда к ним подошел незнакомец с просьбой донести тяжелые сумки. В ответ мужчина пообещал отблагодарить мальчиков. Дети согласились. Тем временем, злоумышленник привел их в заброшенное здание, где стал к ним приставать, угрожая ножом.

Юные хоккеисты смогли дать отпор извращенцу и убежали. Дома школьники сообщили о случившемся родителям и мать одного из подростков позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже начали поиски педофила.