МИД Германии поддержал распространение исторических фейков о Крыме. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

МИД Германии поддержал распространение исторических фейков о Крыме. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Англоязычная организация недавно опубликовала недостоверный ролик о Крыме. На кадрах показано, как нацисты отправляют узников еврейского гетто в лагерь смерти. Эти фрагменты не имеют никакого отношения к истории Крыма, однако МИД ФРГ поддержал ролик.

"На этот раз фейк нашел поддержку у более чем значимых структур — МИД Германии и американского центра "Атлантический совет", — сообщила Захарова.

Дипломата возмутило, что авторы использовали не только фотографии евреев, но решили добавить к своему сюжету материалы с польскими солдатами.