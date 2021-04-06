Жительница Подмосковья застала возлюбленного вместе с подругой и зарезала обоих

Полиция расследует дело об убийстве двух человек в Красногорске. Явку с повинной написала местная жительница.

Полиция расследует дело об убийстве двух человек в Красногорске. Явку с повинной написала местная жительница.

Женщина, зарезавшая своего сожителя вместе с коллегой в Красногорске, сама сдалась полиции, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области. Теперь она стала подозреваемой по статье об убийстве двух или более лиц.

По данным следствия, фигурантка предложила подруге, имевшей определенные жилищные трудности, временно пожить у себя. Однако со временем у женщины завязался роман с возлюбленным коллеги. Однажды гражданка устроила скандал на почве ревности, из-за которого мужчина выгнал ее из дома.

После возвращения подозреваемая застала жильцов вместе, после чего схватила кухонный нож и нанесла каждому из потерпевших несколько ударов в область грудной клетки. Спустя некоторое время ревнивица самостоятельно вызвала полицию.