Стали известны подробности смерти мужчины, найденного в поселке Тельмана в Ленобласти

Тело мужчины было найдено месяц назад под окнами многоэтажки на Ладожском бульваре в поселке Тельмана в Ленинградской области.

Тело мужчины было найдено месяц назад под окнами многоэтажки на Ладожском бульваре в поселке Тельмана в Ленинградской области.

Задержан подозреваемый в убийстве 28-летнего местного жителя. Им оказался 47-летний мужчина, житель поселка имени Тельмана, сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На допросе у следователей он во всем сознался и раскаялся. По данным следствия, погибший со своим знакомым распивал спиртное в его квартире. Они вышли на перекур на балкон, где, в процессе перепалки, подозреваемый толкнул собутыльника. Последний, потеряв равновесие, упал с девятого этажа.

Подозреваемый взят под стражу. По статье "Убийство" ему грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование уголовного дела продолжается.